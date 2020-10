Darum haben wir Angst vor DISNEY!

In der neusten Ausgabe CINEMA TALKS BACK sprechen Marius und Alper wieder einmal über die Filme und Serien, die sie in den letzten sieben Tagen gesehen haben. Dann entwickelt sich das Gespräch aber zu einem Rundumschlag gegen Disney, vor allem in Bezug ...

125 min 125 min 27.07.2018 27.07.2018 Video herunterladen