Das passiert vor THE RINGS OF POWER! - Vorgeschichte von Mittelerde

Mit THE RINGS OF POWER werden wir in das Zweite Zeitalter Mittelerdes eintauchen. In diesem Video erklären wir euch deshalb die komplette Vorgeschichte zur neuen Amazon-Serie. Wir nehmen euch mit in 50.000 Jahre Geschichte, prallgefüllt mit gewaltigen K...

Videolänge: 15 min Datum: 30.08.2022 : UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 30.08.2027 Video herunterladen