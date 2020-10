DER PRINZ VON BEL AIR kehrt zurück! Kann das was werden? - CINEMA TALKS BACK

Will Smith möchte DER PRINZ VON BEL AIR zurückbringen. Auf YouTube fand er einen Fake Trailer von Morgan Cooper, der den Fresh Prince als Dramaserie neuerfunden hat. Will Smith war so begeistert, dass er zuschlug und die Serie nun produzieren wird. Kann...

83 min 83 min 21.08.2020 21.08.2020 UT UT Video herunterladen