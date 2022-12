Die irrsten Fan-Theorien zu HOUSE OF THE DRAGON und GAME OF THRONES!

Was haben Game of Thrones, Das Lied von Eis und Feuer und House of the Dragon gemeinsam? Ganz einfach: Die absurde Menge an Fan-Theorien! Manche von ihnen sind durchaus plausibel und haben sich bereits als korrekt herausgestellt, wie etwa R+L=J. Andere ...

Videolänge: 101 min Datum: 07.12.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.12.2027 Video herunterladen