Die wahre Geschichte hinter HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST) und 4 weitere FILM- & SERIENSTARTS!

Jede Woche Montag gibt es ab 17 Uhr die 5 besten Film- und Serientipps der Woche! Heute präsentieren wir euch: SHINY_FLAKES: THE TEENAGE DRUG LORD. Die neue Doku-Serie von Netflix stellt den Mann vor, dessen Leben als Vorlage für die Serie HOW TO SELL D...

4 min 4 min 02.08.2021 02.08.2021 UT UT Video herunterladen