GAME OF THRONES: Was weiß Jon Snow?

In unserem ersten Special auf Cinema Strikes Back geht es, wie schon vor drei Jahren, um Jon Snow. Heute nehmen wir unter die Lupe, was "Du weißt gar nichts, Jon Schnee" bzw. "You know nothing, Jon Snow" bedeuten könnte. Viel Spaß und Valar Morghulis.

11 min 11 min 10.02.2018 10.02.2018 UT UT Video herunterladen