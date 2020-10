HERR DER RINGE: Wie Mittelerde erschaffen wurde

Am 25. März im Jahr 3019 des Dritten Zeitalters wurde der Eine Ring in den Feuern des Schicksalsbergs vernichtet. Ein schöner Satz, aber wir fragen uns da: Warum gibt es den März in Mittelerde? Wie lange geht so ein Jahr in Mittelerde? Und was hat es mi...

16 min 16 min 25.10.2019 25.10.2019 UT UT Video herunterladen