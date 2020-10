Ist das DER Halloween-Horror-Tipp? SPUK IN BLY MANOR Kritik (2020)

Alle sprechen über die Netflix-Serie SPUK IN BLY MANOR oder THE HAUNTING OF BLY MANOR, wie es im Original heißt. Sie ist der Nachfolger von SPUK IN HILL HOUSE (“THE HAUNTING OF HILL HOUSE”). Es geht um eine junge Au-Pair aus den Vereinigten Staaten, die...

6 min 6 min 22.10.2020 22.10.2020 Video herunterladen