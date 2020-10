JAMES BOND und das Corona-Virus (feat. Marius Scholz) - Cinema Talks Back

Im neuen Podcast von Cinema Strikes Back sprechen Marius und Jonas über die Auswirkungen vom Corona-Virus und COVID-19 auf die weltweite Filmwirtschaft. Der Start von James Bond 007: Keine Zeit zu sterben (OT: No Time to Die) wurde vom April in den Nove...

105 min 105 min 13.03.2020 13.03.2020 Video herunterladen