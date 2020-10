Kritik: BAD BOYS FOR LIFE (2020)

Nach 17 Jahren kehren Will Smith und Martin Lawrence mit BAD BOYS FOR LIFE in die Kinos zurück, dieses mal aber nicht unter der Regie von Michael Bay. In unserer Kritik erfahrt ihr, ob BAD BOYS einen Kinobesuch wert ist.

5 min 5 min 16.01.2020 16.01.2020 UT UT Video herunterladen