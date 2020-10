Kritik: DAS FÜNFTE ELEMENT (1997) mit Bruce Willis & Gary Oldman

Im Rahmen unserer BACK TO THE NUMBERS-Kritikenwoche besprechen Alper und Jonas heute DAS FÜNFTE ELEMENT aus dem Jahr 1997. Bruce Willis muss hier zusammen mit Milla Jovovich in ferner Zukunft die Welt vor dem leibhaftigen Tod retten.

