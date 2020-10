ONCE UPON A TIME... feat. Schröck von Kinoplus - Cinema Talks Back

In unserem Podcast haben wir diese Woche einen ganz besonderen Menschen zu Gast: Daniel Schröckert von den RocketBeans bzw. Kino+. Besprochen werden unter anderem die unterschiedlichsten Filme und am Ende natürlich auch ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD.

