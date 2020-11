PULP FICTION: Kult oder überbewertet - wer hat Recht? (BACK TO THE 90s)

Heute startet unsere Videoreihe BACK TO THE 90s. Jeden Tag besprechen wir einen anderen berühmten Film aus den 90ern, den ihr vorher bei uns im Community Tab gevotet habt. Heute ist Quentin Tarantinos bestbewertetster Film an der Reihe: PULP FICTION mit...

11 min 11 min 02.11.2020 02.11.2020 UT UT Video herunterladen