STAR WARS: THE BAD BATCH - Alpers erster Eindruck! Kritik / Review (2021)

THE BAD BATCH ist raus! Kunden und Kundinnen von Disney Plus können die neue STAR WARS-Serie über die »Clone Force 99« samt Hunter, Tech, Wrecker, Echo und Crosshair ab sofort auf der Streaming-Seite von Disney genießen. Dave Filoni knüpft hiermit an se...

9 min 9 min 06.05.2021 06.05.2021 Video herunterladen