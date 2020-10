TENET: Unser Ersteindruck! / Kritik / Reaktion (2020)

Alper von Cinema Strikes Back hat TENET gesehen! In Zeiten der Corona-Krise sind die Hoffnungen in den Film von Christopher Nolan groß. Alper kommt gerade frisch aus dem Kino und offenbart euch in seiner Kurzkritik seinen Ersteindruck. Dies ist Alpers R...

6 min 6 min 21.08.2020 21.08.2020 UT UT Video herunterladen