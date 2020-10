THE WITCHER-Serie: Schauspieler bekannt / GUARDIANS 3 ohne Drax?! / Probleme bei PREDATOR - UPGRADE

In unseren heutigen Cinema News gibt es erste Infos zur kommenden WITCHER-Serie auf Netflix, Dave Bautista hat nicht wirklich Lust bei GUARDIANS OF THE GALAXY 3 mitzuspielen und noch vor der Premiere zu PREDATOR - UPGRADE gibt es einen großen Skandal hi...

9 min 9 min 10.09.2018 10.09.2018 UT UT Video herunterladen