VENOM 2 ist echt dämlich... aber witzig! - LET THERE BE CARNAGE Kritik (2021)

VENOM war 2018 ein großer Erfolg, fiel in der internationalen Filmkritik aber durch. Nun erscheint mit VENOM 2: LET THERE BE CARNAGE das Sequel zum Alien-Abenteuer um den Reporter Eddie Brock (Tom Hardy). Diesmal stellt sich dem Motorrad-Liebhaber ein e...

Videolänge: 9 min Datum: 21.10.2021 Video herunterladen