WORLD OF WESTEROS: Naath & Sommerinseln – Die geheimen Orte von GAME OF THRONES

In unserem brandneuen Format WORLD OF WESTEROS geht es nicht nur um Westeros, sondern um die gesamte unbekannte Welt von GAME OF THRONES und DAS LIED VON EIS UND FEUER. Jeder kennt Westeros und Essos, aber die Kontinente Ulthos und Sothoryos haben in de...

10 min 10 min 18.10.2018 18.10.2018 UT UT Video herunterladen