WORLD OF WESTEROS: Valyria – Die geheimen Orte von GAME OF THRONES

In unserem Format WORLD OF WESTEROS sprechen wir über die unbekannte Welt von GAME OF THRONES und DAS LIED VON EIS UND FEUER. Heute ist es endlich so weit. Das große Highlight, auf das alle gewartet haben: Der Freistaat von Valyria. Wo kommen die Targar...

18 min 18 min 23.10.2018 23.10.2018 UT UT Video herunterladen