WORLD OF WESTEROS: Yi Ti & Leng – Die geheimen Orte von GAME OF THRONES

In unserem neuen Format WORLD OF WESTEROS sprechen wir über die unbekannte Welt von GAME OF HTONES und DAS LIED VON EIS UND FEUER. Die Jadesee ist ein mysteriöser Ort im Osten von Essos. Hier treiben Seeräuber ihr Unmwesen und dennoch wagen sich unzähli...

10 min 10 min 19.10.2018 19.10.2018 UT UT Video herunterladen