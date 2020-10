StarStarSpace #6 - Das Sternentor

Um mal meiner Idee von "es soll eine Mischung aus allen möglichen Serien und Filmen sein, in denen das Wort STAR vorkommt" nachzukommen, hier eine Hommage an eine weitere bekannte SciFi Serie! Plus subtile Gesellschaftskritik. Hui.

2 min 2 min 28.11.2016 28.11.2016 Video verfügbar bis 28.11.2026, Video herunterladen