DSDN Classics: Reaktion von Meini & Marc auf „Lande das Flugzeug“ (2014) -- Das schaffst du nie!

3...2...1… Ready for Take-Off! Diese Woche starten die DSDN Classics: Ari, Meini und Marc schauen sich richtig alte DSDN-Folgen an, um dann darauf zu reagieren. In der ersten DSDN Classics Folge schauen sich Marc und Meini die Challenge „Lande ein Flugz...

9 min 9 min 30.01.2020 30.01.2020 UT UT Video herunterladen