Höhle einen Kürbis aus ohne Werkzeug -- Halloween Challenge -- Das schaffst du nie!

Was haben Pennywise und Marc gemein? Beide sind Clown! Als Vorbereitung für Halloween hat sich unser Clown was Tolles ausgedacht: Meini soll einen Kürbis ohne Werkzeug aushöhlen, so dass er den ausgehöhlten Kürbis als Kostüm nutzen kann! Was braucht der...

11 min 11 min 22.10.2020 22.10.2020 UT UT Video herunterladen