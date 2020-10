Verstecken in der teuersten Hotelsuite Deutschlands -- Challenge -- Das schaffst du nie!

Das Gute an der #corontäne ist: Wir haben die einmalige Gelegenheit bekommen, in einem Luxushotel Verstecken zu spielen! Teil des Spielfelds ist die teuerste Hotelsuite Deutschlands! Es ist wie in “Plötzlich Prinzessin” - nur ohne Prinzessin. Natürlich ...

12 min 12 min 04.06.2020 04.06.2020 UT UT Video herunterladen