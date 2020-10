Dinge, die radikale Muslime NIE sagen!

"Ich habe unrecht!" "Den Islam verbreitet man mit Liebe!" "Mashallah, die Datteltäter sind nice Dudes!" Sätze, die man von radikalen Muslime in der Regel nicht hört. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was sie sonst niemals sagen würden!

2 min 2 min 22.11.2018 22.11.2018 UT UT Video herunterladen