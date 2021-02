Wenn Migranten-Kids das sagen was Deutsche Sagen

Es gibt Gespräche, die der Deutsche Saha-ven, so wahrscheinlich nie mit einem Migranten führen werden muss. Aber steht das denn so in der Bibel? Und wie wärs denn mal mit Kopfbedeckung, einfach nur zum ausprobieren? Ist ja auch alles nett gemeint mit de...

5 min 5 min 14.02.2021 14.02.2021 UT UT Video herunterladen