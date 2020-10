Bevor Boris Johnson berühmt wurde… - KURZBIOGRAPHIE

Am 24. Juli 2019 erreichte Boris Johnson den Gipfel seiner bisherigen Karriere: An diesem Tag wurde er zum Premierminister des Vereinigten Königreichs gewählt. Hinter Alexander Boris de Pfeffel Johnson, wie sein vollständiger Name lautet, liegen zu dies...

7 min 7 min 29.10.2019 29.10.2019 Video herunterladen