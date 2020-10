Schluss mit Gewalt gegen Frauen!

Dramatische Zahlen vom BKA! Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau in Deutschland von ihrem Partner umgebracht. Einmal pro Stunde schlägt ein Mann so fest zu, dass er seine Partnerin damit körperlich schwer verletzt. Die Situation vieler Frauen...

