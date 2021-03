Aktmodell: Ich liebe es, nackt zu sein

Christians Job ist es, sich vor anderen auszuziehen. Und zwar komplett. Er ist Aktmodell und lässt sich in verschiedenen Posen zeichnen. Wie das für ihn ist und was das mit seinem Körpergefühl macht, verrät er Frank in unserer Folge.

10 min 11.08.2020