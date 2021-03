Kaiserschnitt: Unser Baby kommt früher als geplant

Laura, die ich vor zwei Wochen kennen gelernt habe, liegt in den Wehen und in wenigen Stunden wird ihr Kind per (medizinisch notwendigem) Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Werde ich es rechtzeitig zur Geburt von München nach Berlin schaffen – und läuft...

11 min 11 min 30.01.2020 30.01.2020 UT UT Video herunterladen