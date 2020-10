Leben ohne Geld [Doku] (Sind Aussteiger glücklicher? Folge 2)

Leben ohne Geld in Deutschland - kann das funktionieren? Marius lebt seit über einem Jahr im Konsumstreik, als Selbstversorger in einer Jurte. Für alles, was er nicht selbst anbauen oder herstellen kann, bedient er sich bei dem, was in unserer Überfluss...

8 min 8 min 10.03.2017 10.03.2017 Video herunterladen