Millionär mit 27: So wurde ich reich!

Millionär mit 27! Torben hat genau das geschafft und sich seine Millionen schon in jungen Jahren selbst erarbeitet. Wie? Das möchte ich heute herausfinden und frage mich außerdem: Hat ihn dieses ganze Geld verändert? Und: Was würde es mit mir machen, we...

14 min 14 min 09.12.2019 09.12.2019 UT UT Video herunterladen