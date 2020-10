Regretting Motherhood: Ich will keine Mutter sein - Bin ich bereit für ein Kind? Folge 8

#RegrettingMotherhood – ich will keine Mutter sein! „Bin ich bereit für ein Kind?“ – eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Aber was ist, wenn man sich dafür entscheidet und dann merkt: Das war falsch und ich bereue es, Mutter oder Va...

