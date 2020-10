Unerfüllter Kinderwunsch durch Endometriose - Bin ich bereits für ein Kind? Folge 9

Diagnose Endometriose: Stephanie und ihr Mann wünschen sich ein Kind – doch egal was sie probieren, sie werden einfach nicht schwanger! In der Kinderwunschklinik bekommen sie dann die Diagnose: Stephanie leidet an Endometriose. Eine chronische und sehr ...

15 min 15 min 27.10.2020 27.10.2020 Video herunterladen