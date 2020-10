Migrationshintergrund - ja und? - die wohngemeinschaft talk

Pizza, Pasta, Sushi, Döner: Viele der beliebtesten Gerichte in Deutschland stammen aus anderen Ländern und Kulturen. Aber sind die Menschen in Deutschland auch bei anderen Dingen offen und tolerant? Darüber sprechen Aaron, My und Alexey im „die wohngeme...

