GALAXY in einem JAR selber machen? DIY Deko selber machen

Hello!! Im heutigen DIY TEST testen wir aus, ob man eine Galaxy in einem Jar wirklich so einfach selber machen kann und ob diese DIY Deko Idee auch nach einer längeren Zeit cool aussieht, oder sich die Farben irgendwann einfach zu einer vermischen. Viel...

3 min 3 min 17.08.2018 17.08.2018 Video herunterladen