Deeptalk mit Track von 187INK

Track187 ist in den letzten Jahren als Tattoo-Artist berühmt geworden doch was die meisten nicht wissen: Track ist auch Maler. Er hat in unserem Studio vorbeigeschaut und Hubi dabei live vor Kamera tätowiert und eine kleine, private Ausstellung seiner B...

39 min 39 min 08.05.2019 08.05.2019 Video herunterladen