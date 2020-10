PTK ist im Haus: Hubi in Erklärungsnot

Auf vielfachen Wunsch der PTK und ERF Community hat das Treffen endlich stattgefunden. PTK war zu Gast in unserer Garage und hatte auch direkt einige Fragen für Hubi im Gepäck. Was ist das für ein Format-Titel, was war los mit Said und was bringt es eig...

21 min 21 min 25.04.2019 25.04.2019 Video herunterladen