Hier versagt Deutschland – Das denkt ihr! - Franziska Schreiber

Einfach mal so richtig Dampf ablassen. Denn in Deutschland läuft bei weitem nicht alles rund und so gibt es auch im Jahr 2020 ziemlich viel zu kritisieren. Sowohl an der Arbeit der Bundesregierung, als auch ganz allgemein. Genau deswegen wollte ich im R...

5 min 5 min 24.01.2020 24.01.2020 Video herunterladen