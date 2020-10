Ossi reagiert auf Ossi-Bashing! Sachsen, Dialekte & Co. - Franziska Schreiber

In diesem Video reagiere ich auf das immer noch stattfindende Ossi-Bashing in den Medien und die sich hartnäckig haltenden Vorurteile in der Bevölkerung. Und wer könnte darauf besser reagieren als ein Ossi wie ich, als gebürtige Sächsin? Für euch ist w...

9 min 9 min 17.04.2020 17.04.2020 Video herunterladen