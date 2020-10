Unser Bildungssystem versagt! - Franziska Schreiber

Ihr habt euch das Thema Bildung gewünscht und schon ist das Video dazu da! Muss das deutsche Bildungssystem nochmal in die Schule? Wir besprechen heute unter anderem, wie viele Schulsysteme es in Deutschland braucht, was die Schüler wirklich brauchen un...

6 min 6 min 28.03.2019 28.03.2019 Video herunterladen