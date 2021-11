Wie heimtückisch Rechtsextreme rekrutieren - Franziska Schreiber

Der Mord an Walter Lübcke, der Anschlag in Hanau, die Aufdeckung eines mutmaßlichen Terrornetzwerks - Deutschland hat ganz offensichtlich ein Problem mit Rechtsextremisten. Seit Jahren steigt deren Zahl in Deutschland an und hat im letzten Jahr ihren vo...

Videolänge: 12 min Datum: 27.07.2020 Video herunterladen