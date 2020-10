Wurde der Rechtsruck bei der Europawahl gestoppt? - Franziska Schreiber

Die Ergebnisse der Europawahl 2019 sind da und ich bin der Meinung, dass der Rechtsruck in Europa zumindest mal einen Dämpfer bekommen hat. In einigen Ländern haben rechte Parteien zwar hinzugewonnen, aber genau wie in Deutschland sind sie vor allem an ...

9 min 9 min 27.05.2019 27.05.2019 Video herunterladen