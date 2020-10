Anthem, Trials Rising, Dirt Rally 2.0, Tetris 99, Pikuniku - Game Two #105

Bioware - eine Name, der über viele Jahre für Rollenhits Marke MASS EFFECT oder STAR WARS: KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC stand. Mit ANTHEM hat sich die US-Schmiede nun an einem Loot-Shooter versucht, der seit seiner Enthüllung als DER heiße Scheiße gehand...

40 min 40 min 02.03.2019 02.03.2019 UT UT Video herunterladen