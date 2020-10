Battlefield V, Pokémon Let's Go Evoli & Pikachu, Spyro Reignited Trilogy - Game Two #93

Kriegsballerei, Knuddelmonsterjagd & Drachenhüpferein - wir decken wieder ordentlich was ab in Sachen Gamer-Geschmäcker. Im Gegensatz zum Hauptkonkurrenten CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 setzt BATTLEFIELD V erneut auf den bewährten Mix aus Solo-Kampagne und ...

38 min 38 min 24.11.2018 24.11.2018 UT UT Video herunterladen