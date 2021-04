Bewegungssteuerung aus der Frust-Hölle: Astral Chain - Unspielbar #16

Auch gute Spiele können fürchterliche Abschnitte haben. So geschehen bei Platinum Games Switch-exklusivem Anime-Action-Hit ASTRAL CHAIN. Da haben es die Entwickler für wahnsinnig unterhaltsam befunden, in einer Nebenaufgabe zehn wacklige Eiskugeln per B...

25 min 25 min 08.04.2021 08.04.2021 Video herunterladen