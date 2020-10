Blizzcon 2019: Mit Diablo 4 & Overwatch 2 gegen den Shitstorm - Montalk #58

Jahr für Jahr lockt die Blizzcon Fans wie Journalisten in die Vereinigten Staaten. Und jedes Jahr ist die Erwartung groß: Welche neuen krassen Ankündigungen haben die Macher von Klassikern wie DIABLO, STARCRAFT und WORLD OF WARCRAFT wohl dieses Mal in p...

25 min 25 min 04.11.2019 04.11.2019 Video herunterladen