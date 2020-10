Call of Duty: Black Ops im Beta-Check - Montalk #105

Call of Duty: Black Ops Cold War hat Spieler am Wochenende wieder auf die Open Beta losgelassen. Sowohl auf der Playstation 4 und der Xbox One als auch auf dem PC durfte ordentlich geballert werden. Zu sehen gab es den Multiplayer-Modus von Call of Duty...

46 min 46 min 19.10.2020 19.10.2020 Video herunterladen