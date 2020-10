Cuphead, Battle Chasers: Nightwar und "Unter dem Radar" - Game Two #41

Game Two ist back mit Cuphead, Battle Chasers: Nightwar und unserer brandneuen Rubrik "Unter dem Radar"! Naja so neu ist sie gar nicht. Aber sie hat jetzt ein cooles Intro und einem Namen! Hier holen wir ein paar Spieleperlen nach, die es nicht in die S...

30 min 30 min 06.10.2017 06.10.2017 UT UT Video herunterladen