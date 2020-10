Darksiders Genesis, Terminator: Resistance, Arise, Age of Empires 2 - Game Two #140

Mit leichter Verspätung zum Kino-Comeback TERMINATOR DARK FATE kommen die blechernen Ballerbrüder auch in Spieleform zurück. TERMINATOR RESISTANCE ist dabei gar nicht mal schlecht geworden. Aber auch gar nicht mal so gut. Ja, was denn nun? Fragt doch ei...

26 min 26 min 07.12.2019 07.12.2019 UT UT Video herunterladen